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Aktüel

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

2020-04-24 19:00:18 -
Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı.

Ülke basınında çıkan habere göre, başkent Buenos Aires'te yaklaşık 1700 mahkumun bulunduğu ve bir görevlide Kovid-19'a rastlanan Devoto Hapishanesi'nde bir grup mahkum ayaklandı.

Sabah saatlerinde yatakları ateşe veren mahkumlar, salgına karşı daha fazla önlem alınması ve cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep etti.

Hapishanenin çatısına çıkan 40'tan fazla mahkum, üzerinde "Hapishanede ölmeyi reddediyoruz" yazılı pankart astı.

Yetkililer, şu ana kadar hapishanedeki hiçbir mahkumda virüse rastlanmadığını açıkladı.

Arjantin'de dün Florencio Varela Hapishanesi'ndeki bazı mahkumların salgınla mücadele için daha fazla güvenlik talep etmesinin ardından mahkumlar arasında çıkan arbedede bir mahkum hayatını kaybetmişti.

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