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Dünya

Arjantin ve Şili'deki koronavirüs vakaları yükseliyor

Arjantin'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 113 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 04:15:00 -
Arjantin ve Şili'deki koronavirüs vakaları yükseliyor

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 113 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 523'e, vaka sayısı da 6 bin 134 artarak 241 bin 811’e çıktı.

Koronavirüs vakalarının 4 bin 53'ü Buenos Aires eyaletinde, 966'sı Buenos Aires Özerk Şehri'nde tespit edildi.

Kalabalık olan Buenos Aires eyaleti 148 bin 360 vaka, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 69 bin 183 vaka ile ülkede salgından en çok etkilenen yerler olarak biliniyor.

Şili'de koronavirüs kaynaklı ölümler 10 bini geçti

Güney Amerika ülkesi Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 53 artarak 10 bin 11'e, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 201 artarak 371 bin 23'e yükseldi.

Toplam nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 261 bin 361 vaka ve 7 bin 871 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak biliniyor.

Şili'de virüsten iyileşenlerin sayısı 344 bin 133, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1305, durumu kritik olanların sayısı ise 217 olarak belirtildi.

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