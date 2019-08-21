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Arjantin ve Peru büyükelçilerinden Başkan Yavaş’a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a büyükelçi ziyaretleri devam ediyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:24
Arjantin ve Peru büyükelçilerinden Başkan Yavaş’a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a büyükelçi ziyaretleri devam ediyor.


Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro ile Peru Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Albetro Campana Boluarte, ziyaret ettikleri Başkan Yavaş’a yeni görevinde başarılar diledi. Arjantin Büyükelçisi Mastropietro,“Büyük bir başarıyla çıktığınız seçimlerden dolayı sizi tebrik ederim. Siz elinizden geleni yaptınız, halk da sizi destekledi. Bu demokrasi için çok güzel bir gelişme oldu” dedi.


Peru ile Türkiye arasındaki büyükelçiliklerin 9 yıl önce açıldığını ve o günden itibaren de ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin geliştiğini belirten Peru Büyükelçisi Boluarte ise, “Türkiye’de bir çığır açan, bir dönemi değiştiren belediye başkanı ile görüşmekten dolayı çok mutluyum” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ülkeler arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Arjantin’in başkenti Buones Aires ve Peru’nun başkenti Lima arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulması önerisinde bulundu. Başkan Yavaş’ın bu önerisinin beklentilerinin çok üstünde olduğunu belirten her iki büyükelçi de, gerekli çalışmaların yapılması için görüş birliğine vardı. Peru ve Arjantin büyükelçilerine Başkent’te yapmayı planladıkları projeleri de anlatan Başkan Yavaş, Ankara’nın tanıtımı için harekete geçtiklerini ve büyükelçilerle iş birliği yapmak istediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:


“Bilişimin sektöründe çalışmalarımız var. Ankara’yı bilişim merkezi yapmak istiyoruz. Bu konuda sizlerle iş birliği yapabilirsek en kolay ticaret bu olur. Türkiye’den bahsedildiğinde ilk akla gelen şehirler İstanbul ve Antalya’dır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün bize emanet ettiği Ankara’yı layık olduğu yerde, dünyadaki en önemli başkentlerin arasında görmek istiyoruz. Bunun için de kendi değerlerimizle öne çıkıp Ankara’yı tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizle tanıtmak istiyoruz.”



“Lima’da Atatürk büstü var”


Lima ve Ankara arasında bağları güçlendirmek istediklerini vurgulayan Peru Büyükelçisi Boluarte, Lima’da bir


bölgede Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün büstünün olduğunu söyledi. Lima’yı ziyaret ettiği takdirde Atatürk büstünün önünde hatıra fotoğrafı çektirmenin kendisi için de büyük bir mutluluk olacağını belirten Başkan Yavaş, “Lima’yı ziyaret ettiğimizde ilk uğrayacağımız yer orası olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:24
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