Arızalanan otobüs alev alev yandı
Bandırma-Çanakkale karayolunda arıza yapan yolcu otobüsü, bir anda alevler içinde kaldı. Yolcu bulunmayan otobüs saniyeler içinde küle döndü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda bir yolcu otobüsü, Gönen Köprüsü üzerinde arızalandı.
Sürücü ve görevlilerin dışında kimsenin bulunmadığı otobüs, saniyeler içinde alev topuna döndü.
Yoldan geçenler akşam karanlığında yükselen alevleri cep telefonlarıyla görüntüledi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüsün ise küle döndüğü görüldü.
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