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Gündem Arızalanan otobüs alev alev yandı
Gündem

Arızalanan otobüs alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-12-05 20:26:00 - 2023-12-05 20:28:56
Arızalanan otobüs alev alev yandı

Bandırma-Çanakkale karayolunda arıza yapan yolcu otobüsü, bir anda alevler içinde kaldı. Yolcu bulunmayan otobüs saniyeler içinde küle döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda bir yolcu otobüsü, Gönen Köprüsü üzerinde arızalandı.

Sürücü ve görevlilerin dışında kimsenin bulunmadığı otobüs, saniyeler içinde alev topuna döndü.

Yoldan geçenler akşam karanlığında yükselen alevleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüsün ise küle döndüğü görüldü.

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