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Arıtılan suyun berraklığı şaşırttı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilerek ön işletmeye alınan Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin çıkış suyu, tesisin başarısını gözler önüne serdi.

12 Mart 2019 Salı 15:18
Arıtılan suyun berraklığı şaşırttı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilerek ön işletmeye alınan Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin çıkış suyu, tesisin başarısını gözler önüne serdi. Daha yaşanılabilir bir Manisa için çalıştıklarını ifade eden Başkan Ergün, “Hayata geçirdiğimiz her çevreci proje ile geleceğimizi koruma altına alıyoruz” dedi.

 

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde hayata geçirdiği çevre dostu projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde 75 milyon TL maliyetle inşa edilen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde ön işletim çalışmaları sürdürülüyor. Bu süreçte tesiste arıtıma tabi tutularak doğaya geri salınan çıkış suyunun berraklığı görenleri şaşkınlığa uğratıyor. İçme suyu görünümünde olan tesisin çıkış suyu, il genelindeki en büyük tesis olan Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ile Manisa’nın geleceği adına ne denli büyük bir adım atıldığını gözler önüne seriyor.



“Çocuklarımız için daha sağlıklı ve temiz bir gelecek inşa ediyoruz”

 

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, 114 dönümlük arazi üzerine kurulan tesisin önemi ile ilgili olarak şunları söyledi: ”Güzel ilimizin daha da güzel ve sağlıklı yarınlarına uyanmak bütün vatandaşlarımızın hakkı diye düşünerek, bugüne kadar tüm hizmetlerimizi bu anlayışla gerçekleştirdik. Bu yöndeki çevreci yatırımlarımızdan birisi de Manisa’nın kaderini değiştirecek olan Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’dir. 75 Milyon TL yatırım bedeliyle ilimize kazandırdığımız bu tesis sayesinde Gediz’de tekrar balık tutma hedefimize büyük adımlarla yaklaşıyoruz. Evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önüne geçerek, çocuklarımız için daha sağlıklı ve temiz bir gelecek inşa ediyoruz. Temiz çevre, sağlıklı yaşam ve daha yaşanabilir bir Manisa adına çevreci yatırımlarımız devam edecek.”

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:18
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