Aristo’nun kültürel geleneği Edremit’te devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Edremit Kitap Fuarı’nın üçüncü günü de geride kaldı. Yazarlar kitapseverlerle, kitapseverler de yazarlarla buluştu. Büyük bir ilginin olduğu fuarda ana konulardan biri fuara ev sahipliği yapan Edremit’ti.

“Antandros, Edremit, Midilli ve Tarih” başlığıyla yapılan söyleşiyi Sıdıka Erke Etnogfya Müze Müdürü Cumhur Dokur yönetirken, söyleşiye Prof. Abdullah Soykan, Prof. Gürcan Polat, Balıkesir Jeoloji Odası temsilcisi Kemal Yenigün ve Fatma Bölek Gürel katıldı. Edremit’in ve Körfez’in tarihinin, kültürünün, doğal güzelliklerinin konuşulduğu söyleşide, Kaz Dağları’nın ve doğanın korunması öne çıkan vurgulardan biriydi. Söyleşide öne çıkan bir diğer vurgu ise Aristo’dan bu yana gelen kültürel geleneğinin birbirini etkileyerek Körfez’de devam ettiği vurgusuydu

Necdet Saraç’ın yönettiği, eski emniyet müdürü ve yazar Hanefi Avcı’nın konuştuğu “Cemaat iflas mı etti, şekil mi değiştirdi” başlıklı söyleşide Avcı, gelişmiş ülkelerin temel özelliklerinin hukuk, özgürlükler, eğitim ve güvenlik üzerine şekillendiğine vurgu yaptı.

Edremit Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin’in yönettiği söyleşide ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Atatürk’ün okumaya verdiği önemi anlattı. Tarihçi Birsen Temir’in yönettiği ve tarihçi yazar Sinan Meydan’ın konuşmacı olduğu “Cumhuriyet Tarihi Yalanları” başlıklı söyleşide Sinan Meydan Cumhuriyet gerçeklerini anlattı. Eğitimci ve Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer’in yönettiği ve usta akademisyen Hulki Cevizoğlu’nun konuştuğu “Ceviz Kabuğu ile geçmiş ve gelecek” başlıklı söyleşide Cevizoğlu tecrübelerini anlattı.