Arınç’a çok sert tepki.. ‘Bu FETÖ'cü sevdası nedir?’

Kemal Öztürk’ün sorularını cevaplayan Bülent Arınç, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantısı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen FETÖ'cü hainlere sahip çıktı.

FETÖ'cülerin temizlenmesinden rahatsız oldu

FETÖ'cülerin ihraç edilmesinden rahatsız olduğunu açık açık ifade eden Arınç, “KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK'ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim” sözleriyle bu davranışını savundu.

FETÖ'cülerden özür dileyip sahip çıktı

FETÖ'cülerden özür dilediğini belirten Arınç, '“Bu felaketi yaşayan insanlara acıyorum ve onlara merhamet ediyorum ve onlardan özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen, daire başkanlığından ihraç edilen bir kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Kırıkkale’den yumurta getirip kapı kapı dolaştıran bir genel müdür yardımcısı gördükçe ben felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğümde acı duyuyorum.” diyerek FETÖ'cülerin ihanetini masum göstermeye çalıştı.

Hainlere sahip çıkmaya devam eden Bülent Arınç: “Burada şu yapılabilirdi; ben sizi ‘gri liste’ye aldım. Ne olduğunuzu da çok bilmiyorum. Sizinle çalışmak istemiyorum. Fakat bu güne kadarki bütün yasal haklarınızı size geri veriyorum. Siz kamuda çalışmayın, gidin nerede çalışıyorsanız çalışın. Fakat böyle ihraç edilince insanlar yurt dışına çıkamıyor. Özel sektörde de iş bulamıyor, ‘ vay terörist sen mi geldin' deniyor. Pazarda limon satamıyor, ‘terörist gelmiş’ diyor tezgahı başına geçiriyorlar. Sonunda OHAL süresince yargı yoluna da gidemiyor.” diye sözlerini tamamladı.