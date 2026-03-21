Arıkan, memleketinde bayramlaşma törenine katıldı

Bayram ziyareti için memleketi Kayseri'ye gelen SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Arıkan, "

Bazıları çıkıyor ve "İran’da demokrasi işletse, insanlarına zulüm yapmasa bunlar olmayacak" diyor. Amerika ile şuan hareket eden ülkelerin çok büyük bir kısmı otoriter bir rejimle yönetiliyor. Amerika ile hareket eden hangi ülkede bugün demokrasi var. Hangi ülkede seçim var, yok. Amerika için tek bir kriter var. Eğer bir ülke Amerika üslerinin açılmasına müsaade etmiyorsa, istedikleri gibi Amerika’ya hizmet edecek radar istasyonları hizmete sokabiliyorlarsa, istedikleri gibi yeraltı madenleri işletebiliyorlarsa Amerika ve İsrail’in o ülkeye müdahale etme ihtiyacı yok. Bazılarını askeri yöntemler ile bazılarını da idarelerine el koyarak Amerika ve Siyonizm görevine maalesef devam ediyor. Bunun söylerken de "Bu Saadet Partisi akıllanmıyor. İran’ın yanında durmaktan bir türlü vazgeçmedi" diyorlar. Siz Amerikan’cı olduğunuzu söylemediğiniz için bize İran’cı iftirası atıyorsunuz. Biz İran’cı değiliz. Bir Siyonizmi, emperyalizmi, İsrail’in ve Amerika’nın hedeflerini bildiğimiz için İran’ın yanında duruyoruz. İran Müslüman olduğu için biz bunu yapmıyoruz. İnsan olduğumuz, insanlar orada katledildiği için biz İran’ın yanındayız. Biz Venezuela ve Ukrayna’daki mağduriyetinde yanındayız. Bugün maalesef bu tehlikeyi göremediğimiz ve insan merkezli hadiseye bakamadığımız için bugün şu bayramlaşmayı yaptığımız saatte dünyanın 120 noktasında çatışmalar var. Bunun yüzde 74’ü Müslüman topraklar. Tek bir hedef var. Müslüman coğrafyasını kendi ayakları üzerinde duramaz hale getirmek" dedi.

SP İl Başkanı Erdal Altun da, "Saadet Partisi İl Teşkilatı olarak 2026 yılına girerken şehrimize "Kayseri’de ana muhalefet partisi olacağız" diye söz verdik. Bunun sadece sözde olmayacağını, altının doldurulması gerektiğini gayet iyi biliyorduk. Bütün teşkilatlarımız olarak canhıraş çalışmalarımızı şehrimiz için yapmaya devam ettik. Bunu yaparken hem genel başkanımızdan hem de genel merkezimizden sonsuz güç ve destek aldık. Buna bağlı olarak halkımızın teveccühünü de taçlandırma şeklinde Kayseri’de en çok üye yapan parti olarak güzel bir program ortaya koyduk" diye konuştu.