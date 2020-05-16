Arıcıların oğul telaşı

Giresun’da arıcılıkla uğraşanlar, arıların oğul verme mevsimiyle birlikte tatlı bir telaş yaşamaya başladı. Ana arıyla birlikte kovanı terk eden arıların oluşturduğu oğulların, yeni kovanlara alınmasıyla hem kovan sayısı, hem de bal üretimi artırıyor.

Giresun’un Eynesil İlçesinde uzun yıllardır arıcılık sektöründe bulunan Cemal Çoban’ın (73) arıları oğul atınca kovanlara en yakın armut ağacını mesken tuttu. Arıları alıp yeni bir kovana yerleştirmek için maske giyip ağaca çıkan arı sahibi, önce dalı kopardı sonrada bir çuvala atıp aşağı indirdi. Yeni bir kovanın içine arıları koyan Çoban, arıların yeni kovana yerleşmesini sağlamak amacıyla içine bal bıraktı.

Arıcılık hayatında arının oğul atmasının tatlı bir telaş olduğunu ifade Cemal Çoban “Arı kolonilerinin doğal çoğalma biçimleri oğul verme şeklinde geçekleşir. Oğul, bir çoğalma davranışıdır. Koloni çoğalma ihtiyacı duyduğunda, fizyolojik, üreme ve metabolizmasında bir takım değişim meydana gelir. Buda belirli bir süre ve vakitte olur. İşçi arı ve yeni arı ana arıyla beraber en güvenilir yeri bu şekilde mesken tutarlar. Arılar bu sürede sakin olsalar da bizim bu bölgede oğul atan arının kestane çiçeğinden bal alması lazım. Kestaneden bal alan arı her zaman azgın olur. Bizim de arımız oğul attı. Yeni oğul atan arılar üç çerçeve civarında olur. Bu arılarımız bu yıl güçlenecek ve nasip olursa gelecek yıl bu kovandan bal alacağız” dedi.