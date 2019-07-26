Arı ekmeği nedir, faydaları nelerdir?

Son zamanların en dikkat çeken ve merak edilen konularından biri de 'arı ekmeği'. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, “Arı ekmeğinin, antimikrobiyel, immün sistem destekleyici, karaciğer koruyucu ve probiyotik özelliği nedeniyle gastrointestinal sistem üzerine faydalı etkilerini bilimsel çalışmalar ile kanıtlamış olduk” dedi. Peki, Arı ekmeği nedir, nerede bulunur?

Arı ekmeği nedir, nerede bulunur?

Arı kovanlarında yumurtadan çıkan arıların ilk 5 günlük yiyeceği olarak işçi arılar tarafından polenin bal ile mayalanması ile hazırlanan arı ekmeği (perva), zengin vitamin ve mineral içeriğiyle sentetik vitaminlerin doğal bir alternatifi olarak giderek yaygınlaşıyor.

Arıların yaşam döngüsü kapsamında yeni doğan arılar için işçi arılar tarafından polen, enzim ve bal ile mayalanan arı ekmeği, zengin içeriği ile Türk bilim insanlarının çalışmalarının merkezine taşındı. Arılan üzerine ince bir tabaka bal örterek depoladıkları arı ekmeği, probiyotik özellik de taşıyor. Olgun arı ekmeği protein, esansiyel amino asit, C vitamini, B grubu vitaminler (B1, B2, nikotinik asit, folik ve pantotenik asitler ve biotin), K, P (rutin) ve E vitaminleri, karotenoidler ve antosiyaninler ile fosfotaz ve amilaz gibi enzimler, magnezyum, kalsiyum, potasyum, çinko gibi 25’in üzerinde canlı organizmalar için esansiyel mineralleri içeriyor. Arı ekmeğinin içerdiği doymamış yağ asitleri, omega 3, 6, 7 ve 9 beslenme açısından oldukça önem arz ediyor.

'Deney hayvanları üzerinde birçok hastalığa iyi geldiğini kanıtladık’

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, "Taze arı ekmeği yüksek protein içeriğine sahip olduğundan çabuk bozulur. Koruması zor olup bozulduğunun anlaşılması ancak analizlerle tespit edilebilir. Bu nedenle doğru koşullarda kurutulması gerekir. Arı sütü, propolis, apilarnil gibi diğer arı ürünlerinde olduğu gibi depolama açısından en önemli diğer risk oksidasyondur. Oksijenle temas, faydalı biyolojik özelliklerine zarar verir. Bu nedenle ürünlerin kapsüle edilmesi ve uygun dozda kullanılması önemlidir. Alerjik bünyeye sahip kişilerinde dikkatli kullanması gerekir.

‘Arı ekmeğini genelde sporcular tercih ediyor'

Organik arı ürünleri üreticisi İslam Dikbıyık, "Arı ekmeği, bebek arıların ilk 5 günlük besinidir. Arılar çiçeklere gidiyorlar, ayakları ile çiçeğin tozunu topaç yapıyorlar. Bunu kovana getirip altıgenlerin içine enzim ekleyerek ve bal ile harmanlayarak bu polenleri mayalayıp yerleştiriyorlar. Genellikle kovanda ilk ve son çerçevede arı ekmeği olur. Arı ekmeğini toplamak için özel bir aparatımız var. Bu aparat ile tek tek çıkarıyoruz. Genellikle bu ürünü sporcular tercih ediyorlar. Kovanlarda oldukça az miktarda toplanabiliyor. Kovandan tamamı toplanırsa, yeni arılar beslenemedikleri için özürlü olurlar. Bir kovandan 120- 200 gram arası toplanıyor. 225 adet arı ekmeği 40 liradan genellikle satışa sunuluyor. Bu ürünün sahteleri de üretilmeye başlanıldı. Fazla ucuz ürünlere vatandaşlar ilgi göstermemelidir” dedi.