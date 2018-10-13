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Argela, teknoloji dünyasını İstanbul’da buluşturacak

Türk Telekom’un gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, Google’dan Deutsche Telekom’a kadar birçok dünya devinin üst düzey yöneticilerini ve teknik uzmanlarını İstanbul’da buluşturacak.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:28
Argela, teknoloji dünyasını İstanbul’da buluşturacak

Argela ve ABD Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia, 5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı’nı İstanbul’da düzenliyor. 18 Ekim 2018’de İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan zirveye uluslararası teknoloji şirketleri, telekomünikasyon endüstrisinin birçok öncü şirketinin üst düzey yetkilileri, teknik uzmanları ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden bu alanda çalışan birçok akademisyen katılacak.

Netsia Başkan Yardımcısı Bora Eliaçık, Netsia’nın Argela ile uyum ve sinerji içerisinde, uluslararası alanda özel şirketler, üniversiteler ve bağımsız kuruluşlarla işbirlikleri yaparak sektöre öncülük ettiklerini belirtti. 5G’ye giden yolda, yazılım temelli ağlar ve ağ fonksiyonlarının bulut altyapısında sanallaştırılması alanında Ar-Ge çalışmaları ile Türkiye’yi bu alanda teknoloji geliştiren ülkeler ligine taşıdığını ve endüstri platformlarında başarıyla temsil ettiğini aktaran Eliaçık,  “Dünya teknoloji ve telekomünikasyon endüstrisinin en önemli kurum ve şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin katılımı ile 18 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşecek olan 5G Şebeke Dönüşümü Konferansı’nı İTÜ’nün de değerli işbirliği ve katkılarıyla ülkemizde düzenliyor olmaktan da gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:28
  1. İstanbul
  2. Netsia Başkan Yardımcısı Bora Eliaçık

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