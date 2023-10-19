Argan yağının faydaları nelerdir? Yağıyla ilgili şifa ortaya çıktı: Duyan, gören de hemen alıyor! Bakın ne işe yarıyor
Argan yağını daha önce duymamış olabiliriz bunun sebebi bu yağın türkiyede üretilmiyor olmasıdır. Argan ağacı fasta yetiştirilen bir bitkidir. Yaprakları zeytin yaprağına benzemesi sebebi ile ülkemizde fas zeytin ağacı olarak ta bilinmektedir. Üretimi oldukça zor olan ünlü bu yağ artık kozmetiğin vazgeçilmezleri arasında. Sebebi ise içerdiği e vitaminin diğer yağlara oranla oldukça zengin olması diyebiliriz. Öyle bir faydaları var ki herkes sevdikleri ile paylaştı...
Kadınlara ne istersiniz desek birçoğu yüzde yetmişi çok güzel olmak güzel bir cilt sağlıklı saçlar kırılmayan güçlü tırnakalar hayal edecektir. Argan yağının yararlarını duyan, gören inanamadı! Artık argan yağıyla bunlar hayal olmaktan çıkıyor. Argan yağıyla yıllara meydan okuyabilirsiniz. Güçlü bir antioksidan etkisine sahip olan argan yağını düzenli kullanarak cildin yaşlanmasını önleyebiliriz.
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Argan yağının cilde faydaları içeriğindeki omega ve vitaminden geliyor. Yaşla beraber ciltte oluşan sıkılık kaybının önüne geçmek adına kullanılıyor. Ayrıca ...
Cilt Üzerindeki Faydaları
– Cildi sıkılaştırır, kırışıkları azaltır.
– Sivilceleri ve cilt lekelerini yok eder.
– Cildi yumuşatır.
– Ciltteki tahriş ve iltihaplanmayı azaltır.
– Hamilelik döneminde uygulanırsa çatlakları giderir.
– Kuru ve yağlı cilt tipine uygundur.
– Güneş, sigara, alkol, stres ve çevre kirliliğinin cilde verdiği zararları ortadan kaldırarak hücrelerin yenilenmesini sağlar ve cilde parlaklık verir.
– Göz altı kırışıklarında etkilidir.
– Egzama, kaşıntı kepek problemini kökünden kazıyor
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Argan Yağı’nı Cildimize Nasıl Uygulamalıyız?
Öncelikle yağı cildimize sürmeden önce iyice temizlemeliyiz. Temiz cilde sadece birkaç damla uygulamak yeterli olacaktır. Yağı parmağımıza damlatıp parmaklarımızı birbirine sürterek yağın ısınmasını sağlamalıyız. Parmaklarımızı tüm yüz bölgemize hafifçe masaj yaparak sürmeliyiz. Yağ çabucak cildinize nüfuz edecek ve cildinizin canlandığını göreceksiniz. Vücut için masaj amaçlı da kullanılabilir. Diğer yağlar gibi yapışkan olmaması sebebiyle duştan sonra uygulanabilir ve tekrar duş almayı gerektirmez. Yine avuç içinde ısıtılarak temiz vücuda uygulanmalıdır. Vücut tarafından hızla emilmektedir.
Argan Yağı’nın Saç İçin Faydaları
Yıpranan ve donuklaşan saçlara parlaklık kazandırır.
Saç kırıklarının oluşmasını önler. Argan yağı saç kırıklarını ve saç hasarlarını azaltmaya yardımcı olur.
Saçları besler.
Saça Nasıl Uygulamalıyız?
Saçları sarmaşık gibi uzatmanın formülü burada!
Kafa derisini ıslatacak kadar yağ ile saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Havluya sarıp 30 dakika bekleyin daha sonra saçınızı yıkayın.
Tırnaklarımıza Faydaları
Tırnak yapısını güçlendirerek kırılmasını önler.
Argan Yağı Nasıl Kullanılır?
Eşit miktarda argan yağı ve limon suyunun içinde tırnaklarınızı 15 dakika bekletin. Haftada bir tekrarlayın.
Argan yağı içilir mi?
Kozmetik amaçlarla satılan argan yağı, yememeniz gereken bileşenlerle karıştırılmış olabilir. Argan yağını sebzelerin üzerinde gezdirebilir veya ekmeğinizi bandırarak tüketebilirsiniz. Ancak, bu yağ kolayca yanabildiği için yüksek ısılı yemeklerde kullanımı uygun değildir.
Argan yağı nereye sürülür?
Argan yağının yaygın kullanım alanı cilt ve saçlardır. Peki, saç ve cilt sağlığı için argan yağı nasıl kullanılıyor? Avucunuza alacağınız iki damla argan yağını, duştan hemen sonra ovarak ya da masaj yapar gibi cildinize uygulayabilirsiniz.
Argan yağının faydaları saymakla bitmiyor. Göz altı morluklarına da çok iyi gelen bu yağ, şişkinliği de gideriyor. Akşam rutininizde göz altınıza masaj yaparak kurtulabilrisniz.
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