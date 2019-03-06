0553 313 94 23

Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Hayes'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da ABD'li oyuncu Kenny Hayes'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 23:23
Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Hayes'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da ABD'li oyuncu Kenny Hayes'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'dan yapılan açıklamada, gelecek sezonun kadro planlaması çerçevesinde 31 yaşındaki Hayes ile yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:23
  1. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
  2. Kenny Hayes
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekvandocuların hedefi Hollanda
    1. Tekvandocuların hedefi Hollanda
    2. (Özel) Babasıyla kurduğu hayalini,..
    3. Çiftçiler Birliği’nden “Bölgesel Hal..
    4. Dolar/TL, 5,4350 seviyesinde işlem..
    5. Borsa, güne yükselişle başladı
    6. Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk..
    7. Antalya’da uyuşturucu operasyonuna 14..
    8. Danıştay’a göre insanın ağaç kadar..
    9. 25 yıl önce eşinin iş yerine yardıma..
    10. Alaşehir’de Şıktaşlı sevgisi..
    11. Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanında
    12. Bekçiler Lüleburgaz’da göreve başladı
    13. MHP’li Başkan Adayı Şimşek’ten Regaib..
    14. Topuklu ayakkabı ve babet giyen..
    15. Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak
    16. Kadın kılığına giren hırsız kuyumcu..
    17. Van’da sigara kaçakçılığı
    18. Jandarmadan ’Yeşil Reçete’ operasyonu:..
    19. İran Başkonsolosundan Van TSO’ya..
    20. İstanbul’da organize suç örgütüne..
    21. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan..
    22. (Özel) Hırsızlık yapmak için evin..
    23. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    24. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    25. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    26. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    27. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    28. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    29. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    30. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları