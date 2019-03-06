Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Hayes'in sözleşmesini bir yıl uzattı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da ABD'li oyuncu Kenny Hayes'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da ABD'li oyuncu Kenny Hayes'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'dan yapılan açıklamada, gelecek sezonun kadro planlaması çerçevesinde 31 yaşındaki Hayes ile yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

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