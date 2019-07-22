Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da transfer
- İstanbul ekibi, ABD'li oyuncu Andrew Andrews'i kadrosuna kattı22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:37
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Andrew Andrews'i kadrosuna kattı.
Büyükçekmece Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Andrew Andrews'in geçen sezonun ilk yarısını Letonya'nın Riga, ikinci devresini ise İsrail'in Hapoel Afula takımında geçirdiği belirtildi.
YORUM YAZ