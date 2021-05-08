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Gündem Arefe günü resmi tatil mi?
Gündem

Arefe günü resmi tatil mi?

Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber İslam aleminde Bayram heyecanı başladı. Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala arefe gününün hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü tatil olacak mı? Arefe günü yarım gün mü?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 01:52:00 -
Arefe günü resmi tatil mi?

Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala kamu çalışanları tarafından tatil günlerine ilişkin soruların yanıtı aranmaya başlandı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasına karar verilmesiyle beraber arefe gününün tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü tatil olacak mı? Arefe günü yarım gün mü?

Arefe günü resmi tatil mi?

Ramazan Bayramı Arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir. Arefe gününün yarım gün tatil olmasına karar verildi. Kamu çalışanları, 12 Mayıs tarihinde yarım gün idari izinli sayılacak.

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