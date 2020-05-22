  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı var mı?

Şöbiyet baklava nasıl yapılır? Baklava yufkasından pratik şöbiyet tarifi

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede
için kalan
İSLAM

Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı var mı?

Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımızda birçok vatandaş "Arefe günü oruç tutulur mu?" sorusunu araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabıyla birlikte, Arefe günü yapılacak ibadetler ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in arefe günü için söyledikleri...

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:13:00 -
Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı var mı?

Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs 2020 Cumartesi'ne denk gelmektedir. Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

Arefe günü yapılması tavsiye edilenler nelerdir?

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı