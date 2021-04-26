Arefe günü ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi? Arefe günü kapanma var mı?

Korona virüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarına göre yeni tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasağı saat değişikliğine gidilerek uygulanmaya devam ediyor. Buna göre Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Arefe günü tatil mi? Kabine toplantısı sonrası bayram kısıtlamalarına ilişkin açıklama yapılacak. Arefe gününden başlamak üzere bayram boyunca tam kapanma olacağı konuşuluyor.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece sahura kalkıldı. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, dini bayramlarımızdan olan Ramazan Bayramının ne zaman olacağını merak ediyor.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma