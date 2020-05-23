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Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü okunacak dualar

Arefe günü yapılacak ibadetler | Mübarek ramazan ayının sonuna gelindi. Vatandaşlar arefe günü hangi ibadetleri yerine getirmeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Milyonlarca kişi “Arefe günü hangi dualar okunur?” , “Arefe günü hangi tespihler çekilir?” , “Arefe günü hangi ibadetler yapılmalı?” , “Arife günü dua tespih ibadetler” , “Arefe günü okunacak dualar” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:07:00 -
Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü okunacak dualar

23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü. Vatandaşlar bu önemli günü dualarla, ibadetlerle geçirmek istiyor. Pek çok kişi , “Arefe günü hangi namaz kılınır?” , “Arefe günü hangi tespihler çekilir?” , “Arefe günü okunacak dualar” konularını araştırıyor.

Arefe günü hangi ibadetler yapılır?

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.

Arefe günü okunacak dualar

Arefe günü İhlas suresinin 1000 kez okunmasının faziletleri olduğu biliniyor.

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Arefe günü hangi zikirer çekilir?

1- La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir. 

2- Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh. 

3- La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

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