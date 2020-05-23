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Arefe günü duası nasıl? | Peygamber Efendimizin arefe günü okuduğu dua

Arefe günü duası | Mübarek ramazan ayının son gününe gelindi. Vatandaşlar arefe gününü yapacakları ibadetlerle geçirmek istiyor. Pek çok kişi “Arefe günü hangi dualar okunur?” , “Arefe günü duası” , “Arefe günü ibadetleri” konularını araştırıyor. İşte, Peygamber Efendimizin arefe günü okuduğu dua.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:28:00 -
Arefe günü duası nasıl? | Peygamber Efendimizin arefe günü okuduğu dua

23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü. Milyonlarca kişi arefe günü hangi ibadetleri yapacaklarını, hangi duaları okuyacaklarını araştırıyor. İşte, arefe gününde yapılacak ibadetler.

Arefe günü hangi ibadetler yapılır?

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.

Arefe günü duası nasıl? | Peygamber Efendimizin arefe günü okuduğu dua

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) arife gecesinde şu duâyı okuyana yaradanın istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.

İmam-ı Tirmizi, Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Resulullah (s.a.v) arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

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