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Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? | İhlas suresi okunuşu

1000 ihlas suresi ne zaman okunur? Arefe günü sebebiyle vatandaşlar “Arefe günü hangi dualar okunur?” , “Arefe günü hangi ibadetler yapılır?” , “Arefe günü hangi namaz kılınır?” , “Arefe günü fazileti” , “Arefe günü 1000 ihlas mı okunur?” , “Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri” konularını araştırıyor. İşte, ihlas suresinin okunuşu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:33:00 -
Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? | İhlas suresi okunuşu

Mübarek ramazan ayının son günü geldi. Milyonlarca kişi arefe günü hangi ibadetleri yapması gerektiğini araştırıyor. Arefe günü ihlas suresi okumanın da faziletleri, önemi merak ediliyor. İşte, detaylar.

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir?

Arefe günü İhlas suresinin 1000 kez okunmasının faziletleri olduğu biliniyor.

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

İhlas suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

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