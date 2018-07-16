Aref Ghafouri panzehir için Mısır'a gönderiliyor!

AMBULANS UÇAKLA MISIR'A GÖNDERİLİYOR

Edinilen bilgiye göre, illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı Aref Ghafouri'yi dün Antalya'daki beş yıldızlı bir otelde gösteri yaptığı sırada 'kobra' cinsi yılan sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Dün akşam saatlerinden bu yana tedavisi süren Aref, ambulans ile tedavisinin Mısır'da sürmesi için havalimanına götürüldü. Aref, Antalya Havalimanı'nda bekleyen ambulans uçakla Mısır'a gönderiliyor.