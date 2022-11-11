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Siyaset Areda'nın anketinde dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu sonucu!
Siyaset

Areda'nın anketinde dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu sonucu!

Areda Araştırma Şirketi, son yaptığı ankette "Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti. Paylaşılan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu büyük farkla birinci tercih oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 22:41:00 - 2022-11-11 22:42:21
Areda'nın anketinde dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu sonucu!

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin belirsizlik sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar ön planda görünse de hem masadan hem CHP yandaşı bazı isimlerden henüz onay alamadı.

Areda Araştırma Şirketi'nin "Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır?" sorusunu yönelttiği anketinde, ortaya dikkat çeken bir sonuç çıktı.

Katılanların yarısına yakını "Kılıçdaroğlu" dedi!

Areda'nın anketine katılanların yüzde 41.3 gibi büyük çoğunluğu tercihini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu yüzde 19,1 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

Listenin üçüncü sırasında yüzde 9 ile tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yer aldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 3,3 tercihle listenin gerilerinde yer aldı.

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