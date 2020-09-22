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Aktüel Ardıçönü köyü derneğinden çok güzel bir faaliyet…
Aktüel

Ardıçönü köyü derneğinden çok güzel bir faaliyet…

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kurulan ve 14 ayda çok güzel hizmetlere imza atan Ardıçönü Köyü Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği farkındalık oluşturan bir faaliyette bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:04:00 -
Ardıçönü köyü derneğinden çok güzel bir faaliyet…

Ardıçönü Köyü Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği  Başkanı Hakan Yılmaz sitemize yaptığı açıklamada; ”Ardıçönü köyü derneği olarak bir kampanya başlattık, yaylamızın altında sulama suyu getirmek için 70.000 lira para topladık. Bunun sadakası olarak köy muhtarımızla iş birliği yaparak Arakan’da su kuyusu açtırdık.” dedi.

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