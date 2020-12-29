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Aktüel Ardahanlı ozan buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mini konser verdi
Aktüel

Ardahanlı ozan buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mini konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:51:48 -
Ardahanlı ozan buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mini konser verdi

ARDAHAN (AA) - Ardahanlı ozan Yener Yılmazoğlu, yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü üzerinde, sazını eline alarak birbirinden güzel türküler söyledi.

Sevda, hasret, sevgi ve ilahi aşk başta olmak üzere Anadolu kültürünün önemli unsurlarının, sazlar eşliğinde, beyitlerle kuşaktan kuşağa aktarıldığı aşıklık geleneği, kentte ozanlar aracılığıyla yaşatılıyor.

Ozan Yılmazoğlu da yörenin doğal güzelliklerinden olan ve kışın yüzeyi buz tuttuğu için atlı kızak gezintilerinin düzenlendiği Çıldır Gölü'nün tanıtımına katkı sunmak için farklı bir etkinlik düzenledi.

Donan gölde bazen ayakta bazen de cam gibi buzda oturarak birbirinden güzel türküler söyleyen Yılmazoğlu'nun, arkasında karlı dağların bulunduğu alanda, buza yansıyan gökyüzü maviliğinde verdiği mini konser renkli geçti.

Dinletisinde 2021 yılının iyi geçmesi temennisinde bulunan ve Çıldır Gölü'nün güzelliğinden bahseden Yılmazoğlu, "Gölün yeni donmuş haline şahit olmak, çok güzel bir duygu. Biz de bu güzelliği yaşamak için buradayız. Sazımızla birlikte kısa bir söyleşide bulunduk. Amacımız hem buranın tanıtımı, hem de 2021'in daha iyi ve güzel olması temennisinde bulunmak." ifadelerini kullandı.

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