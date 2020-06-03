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Aktüel

Ardahanlı İş Adamı Samancı’dan Ardahan Üniversitesine ziyaret

Ardahanlı hayırsever iş adamı Turgut Samancı, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:11:07 -
Ardahanlı İş Adamı Samancı’dan Ardahan Üniversitesine ziyaret

Ardahanlı hayırsever iş adamı Turgut Samancı, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’i makamında ziyaret etti.


Rektör Biber, Samancı ve beraberindeki misafirlerine hediye paketi takdim ettikten sonra misafirlerine, kampüste yapımı devam eden Spor Kompleksi ve Öğrenci Yaşam Merkezi’ni gezdirdi. Rektör Biber, Spor Kompleksi ve Öğrenci Yaşam Merkezi’nin çelik konstrüksiyon imalatını yaparak, üniversiteye bağışlayan hayırsever iş adamı Turgut Samancı’ya katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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