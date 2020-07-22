  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ardahan'ın Tepeler köyündeki karantina uygulaması sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:19:46 -
Ardahan'ın Tepeler köyündeki karantina uygulaması sona erdi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Tepeler köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sona erdirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında yaptığı toplantıda bazı kararlar alındığı bildirildi.

Kentteki Tepeler köyünün bir süre önce 14 gün karantinaya alındığı ve köydeki incelemede 5 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bu kişilerin daha sonra taburcu edilip evlerinde izlemeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan vakaların temas ettiği kişilere yönelik filyasyon çalışmasında ise incelenen 21 kişinin testlerinin negatif çıktığı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Bu 21 kişinin Toplum Sağlık Merkezi sağlık personelleri ve aile hekimlerince 14 gün boyunca takipleri yapılmıştır. Köy dışında yaşayan fakat cenaze nedeniyle köye gelip pozitif vakalarla temas eden 8 kişinin de ikamet ettikleri yerlerde filyasyon ekiplerince ev ziyaretleri yapılarak bu kişilere yapılan Kovid-19 testleri negatif olarak tespit edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köyde yapılan filyasyon ve sağlık kontrolleri sonucunda, yeni vaka görülmemesi ve Kovid-19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi olumsuz duruma rastlanılmadığından karantina uygulamasının sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı