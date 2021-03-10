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Yaşam Ardahan'ın Göle ilçesinde mutasyon virüs alarmı! Karantinaya alındı
Yaşam

Ardahan'ın Göle ilçesinde mutasyon virüs alarmı! Karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, mutasyonlu virüs iddiasıyla iki bina da karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:09:00 -
Ardahan'ın Göle ilçesinde mutasyon virüs alarmı! Karantinaya alındı

Ardahan’ın Göle ilçesinde iki binada 2 kişinin korona virüsü testi pozitif çıktı. Her iki bina da mutasyonlu virüs iddiasıyla karantinaya alındı.

İki koronavirüs vakası görüldü

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki binada, yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre Ardahan'ın Göle ilçesinde Salim bey mahallesinde bulunan 2 apartmanda oturan 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

İki apartman da karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, her iki apartmanda pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantina kararı aldı. Karantinanın, yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

Karantina sürecinde binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

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