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Aktüel Ardahan'da veterinerleri taşıyan araç devrildi: 4 yaralı
Aktüel

Ardahan'da veterinerleri taşıyan araç devrildi: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 00:20:40 -
Ardahan'da veterinerleri taşıyan araç devrildi: 4 yaralı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da veterinerleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 veteriner hekim yaralandı.

Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner Özgür Kaçar idaresindeki 75 AB 721 plakalı midibüs, Ardahan merkeze bağlı Çeğilli ile Dedegül köyleri arasındaki yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sahada görevli oldukları öğrenilen sürücü Kaçar ile araçtaki diğer veteriner hekimler Ali Gürbüz Eral, Barış Çömlekçioğlu ve Zeynep İlay Küçükzıvarık yaralandı.

Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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