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Ekonomi

Ardahan’da TKDK hibe desteği verecek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ardahan İl Koordinatörlüğü, tarım ve hayvancılığa yönelik verilecek hibe desteklemeleri için başvuruların başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:04:49 -
Ardahan’da TKDK hibe desteği verecek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ardahan İl Koordinatörlüğü, tarım ve hayvancılığa yönelik verilecek hibe desteklemeleri için başvuruların başladığını duyurdu.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ardahan İl Koordinatörlüğü, tarım ve hayvancılığa yönelik verilecek hibe desteklemeleri için başvuruların başladığını duyurdu. TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, "101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" tedbiri ile "302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbirlerine yönelik başvuruların başladığı belirtildi.Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımların ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ile iş geliştirme tedbirlerini kapsayan çağrı ilanının kent için hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, "Başvuru kabul edilecek tedbirlerde, süt üreten işletmeler, küçükbaş ve büyükbaş hayvan et üretim işletmeleri, kaz ve hindi yetiştiriciliği, bitkisel üretim. arıcılık, zanaatkarlık, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji tesisleri yatırımlarına yüzde 50 ila yüzde 70 arasında 500 bin Avro’ya kadar hibe desteği sağlanmaktadır. Başvurular 1 Haziran itibarıyla başlamıştır" denildi.

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