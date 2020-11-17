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Aktüel Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:02:29 -
Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesine bağlı Büyükaltunbulak köyünde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 mauser piyade tüfeği, bir ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız 9 mm tabanca, 238 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 45 mauser piyade tüfeği fişeği, 68 9 mm tabanca mermisi, 12 kalibre av tüfeği fişeği, 7 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 9 mm tabanca şarjörü, 1 hücum yeleği, 1 30 cm uzunluğunda colombia marka av bıçağı ve 2 silah temizleme kiti ele geçirildi.

Jandarmanın mayın arama köpeği "Obur" ile bomba arama köpeği "Sağın"ın da görev aldığı operasyonda, M.S.E, B.T, A.E. ve C.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden B.T. ile A.E. Sulh Ceza Hakimliğince "silah kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. M.S.E. ile C.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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