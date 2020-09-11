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Aktüel Ardahan'da şahin avlayan 2 kişiye 16 bin lira ceza
Aktüel

Ardahan'da şahin avlayan 2 kişiye 16 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:11:55 -
Ardahan'da şahin avlayan 2 kişiye 16 bin lira ceza

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kaçak olarak şahin avlayan 2 Suriye uyrukluya 16 bin 136 lira ceza kesildi.

Göle ilçesine bağlı Karlıyazı köyü kırsalında şahin avlandığını gören vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce yakalanan ve kaçak olarak şahin avladıkları belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Özgür Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duyarlı vatandaşların kaçak avcılığın önüne geçtiklerini belirterek, "Bu konuda jandarma ve duyarlı vatandaşımızın bize çok büyük destekleri var, kendilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sonuçta bunlar doğal yaşamımız için yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Arslan, söz konusu kişilere toplam 16 bin 136 lira idari para cezası kesildiğini aktardı.

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