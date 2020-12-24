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Aktüel Ardahan'da öğretmenler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Ardahan'da öğretmenler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:29:56 -
Ardahan'da öğretmenler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ile idarecileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öğretmen ve idareciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de Yeğene Veda", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" karelerini seçen öğretmen ve idareciler, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylama sonrası fotoğrafları değerlendiren okul Müdürü Osman Erdem, oylamaya katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hakikaten kareler çok anlamlı. Fotoğraflara baktığımızda dünya gündemi, bilgi darağacımıza taşınıyor. Dünyada gizli kalmış, unutulmuş birçok konuyu bize bu vesileyle aktaran Anadolu Ajansı'na teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." dedi.

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