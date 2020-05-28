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Teknoloji

Ardahan’da meteorun gökyüzünden kayma anı kameraya yansıdı

Ardahan’da parlak mavi bir ışıkla gökyüzünden aşağı kayan meteorun görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:57:45 -
Ardahan’da meteorun gökyüzünden kayma anı kameraya yansıdı

Ardahan’da parlak mavi bir ışıkla gökyüzünden aşağı kayan meteorun görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ardahan merkeze bağlı Çamlıçatak köyünde Şenol Kirman’a ait cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüler, parlak bir flaştan önce gökyüzünden mavi bir ışıkla birlikte hızla geçen meteoru gösterdi.


Kirman, cep telefonuyla kaydettiği meteorun etkileyici görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Yerel bir gazetede çalışan Kirman, ’’Matbaacılık işiyle uğraşıyorum. Akşam işten çıktıktan sonra Merkeze bağlı olan Çamlıçatak köyüme gidiyorum. Akşam köyümdeki evimin önünde mangal yapıyordum. Havada kızıllık gördüm ve cep telefonumla çekmeye başladım. Çekim yaparken bir anda her yer aydınlandı. Saniyeler içinde yere düştü. Sonra sabah haberlerinde izlediğim kadarıyla Göktaşı olduğunu öğrendim. Ve bende çektiğim görüntüleri sosyal medyada paylaştım’’ şeklinde konuştu.

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