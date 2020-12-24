Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 8 kişiye 30 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen kent merkezindeki bazı adreslere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, bir evde sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 8 kişiye 30 bin lira ceza uyguladı.
Denetimlerde, çok sayıda iskambil kağıdı ile kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen bin 750 liraya el konuldu.