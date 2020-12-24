  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 23:55:16 -
Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 8 kişiye 30 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen kent merkezindeki bazı adreslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bir evde sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 8 kişiye 30 bin lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, çok sayıda iskambil kağıdı ile kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen bin 750 liraya el konuldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler uyardı: Koronavirüsü besliyor, şekeri bırakın
Sağlık

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler uyardı: Koronavirüsü besliyor, şekeri bırakın

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs birçok alışkanlığımızı değiştirdi. Bunlarda birisi de yeme alışkanlıklarımız oldu. Konuya il..
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması
Siyaset

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması

2020 yılı boyunca Türkiye ile mükemmel iş birliğinden çok memnun olduklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2+2 formatında..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay