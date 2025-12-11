  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail zindanları buzhaneye döndü! Filistinli esirlere “’soğukta ölüm’ işkencesi

İBB gözünü ölüye dikti: Mezar yeri ücretine yüzde 200 zam!

Türk Ordusu İsrail’in kabusu Türk askeri Gazze’ye girmek üzere

17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti

Cemaat duvarlara bakınca fark etti! Almanya’da Türk Camisine Siyonist saldırı

NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!

Güllü’nün kızının ve arkadaşının kaçış görüntüleri kameralara böyle yakalandı

Suriye'de putlar yıkılıyor! Rejim Kalıntılarına Protesto

Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?

CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak
Yerel Ardahan’da kar ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
Yerel

Ardahan’da kar ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ardahan’da kar ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, özellikle Sahara Geçidi ve Ilgar Dağı çevresinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar, yer yer tipiye dönüştü. Ardahan-Artvin karayolundaki Sahara Geçidi ve Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkilerinde gece saatlerinde etkisini sürdüren fırtına ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Araç sürücüleri, özellikle yüksek kesimlerde güçlükle ilerliyor.

SÜRÜCÜLER YOLDA İLERLEMEKTE ZORLANDI

Fırtına ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, sürücüler yüksek kesimlerde güçlükle ilerleyebildi. Trafik ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları, hız ve takip mesafesine özen göstermeleri konusunda uyardı.

O ilimizde karla mücadele mücadelesi başladı!
O ilimizde karla mücadele mücadelesi başladı!

Yerel

O ilimizde karla mücadele mücadelesi başladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23