Ardahan’da kar ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar, yer yer tipiye dönüştü. Ardahan-Artvin karayolundaki Sahara Geçidi ve Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkilerinde gece saatlerinde etkisini sürdüren fırtına ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Araç sürücüleri, özellikle yüksek kesimlerde güçlükle ilerliyor.
SÜRÜCÜLER YOLDA İLERLEMEKTE ZORLANDI
Fırtına ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, sürücüler yüksek kesimlerde güçlükle ilerleyebildi. Trafik ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları, hız ve takip mesafesine özen göstermeleri konusunda uyardı.