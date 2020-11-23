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Aktüel Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
Aktüel

Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:44:32 -
Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentin Karadeniz ile bağlantısının sağlandığı Ardahan-Şavşat kara yolundaki Sahara Geçidi'nde, etkisini göstermeye başlayan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kar yağışı ve özellikle yolun Ardahan-Artvin il sınırı mevkisinde yoğunlaşan tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede karla mücadele çalışması başlatan Karayolları ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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