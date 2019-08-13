Ardahan’da Bayramlaşma Töreni

Ardahan’da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, tarihi Kongre Binası’nda protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Programda vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.

Vali Mustafa Masatlı daha sonra Şehit İnan Akçam’ın ailesini ziyaret ederek, aile fertleriyle bayramlaştı. Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret eden Vali Masatlı, buradan faydalanan vatandaşlarla bir süre sohbet edip, bayramlarını tebrik etti. Ziyaretlerini sürdüren Vali Masatlı, Devlet Hastanesine giderek, personelle bayramlaştı, acil servisi ve yatan hasta servislerinde hastaların bayramını tebrik etti.

Vali Masatlı daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, burada ki emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı.