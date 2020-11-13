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Aktüel Ardahan'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Aktüel

Ardahan'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:55:14 -
Ardahan'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hüseyin Öner başkanlığında Kovid-19 tedbirleri konusunda ek kararlar almak amacıyla toplandı.

Toplantıda, 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilmelerine karar verildi.

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