Ardahan'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hüseyin Öner başkanlığında Kovid-19 tedbirleri konusunda ek kararlar almak amacıyla toplandı.
Toplantıda, 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.
Bu kapsamda, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilmelerine karar verildi.