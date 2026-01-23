Ardahan beyaz örtüye teslim! Ekipler sahada: Kar ve buzla amansız mücadele!
Doğu Anadolu’nun zirvesinde, dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı yaşamı zorlaştırırken; Ardahan, karla mücadelenin merkez üssü haline geldi.
Soğuk hava ve kar yağışının devam ettiği kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ölçüldü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan buz ve kar kütleleri için belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.
Başta Kongre Caddesi olmak üzere kent genelindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yapılıyor.
Toplanan kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek Ramazan Tabyası bölgesine taşınıyor.
