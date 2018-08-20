Arda'dan Hakan Balta için veda mesajı

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, futbola veda eden Hakan Balta için Instagram'dan bir veda mesajı yayımladı.

Arda Turan'ın paylaştığı fotoğraflar arasında Hakan Balta ile Galatasaray'da birlikte oynadığı günlerden fotoğraf paylaşmaması da dikkat çekti. Tepki gelmemesi adına böyle bir tercihte bulunduğu şeklinde yorumlandı

"MUTLU VE HUZURLU BİR HAYAT SENİN OLSUN"

İşte Arda Turan'ın Instagram'dan yaptığı o açıklama ve paylaştığı fotoğraflar:

"Geleceği güzel yapanın sadece hayaller olduğunu düşünürüz çoğu zaman. Bazen unuturuz, anıların da sonsuza dek bizimle geldiğini. Biriktirdiğimiz her güzel saniye, hiç tahmin etmediğimiz anlarda yüzümüze koyduğu bir gülümsemeyle güzelleştirir hayatımızı. Manisa günlerinde başladı hikayemiz. O günden bu yana ne kadar güzel zamanlar biriktirmişiz. Çok iyi hatırlıyorum, sene 2007. İlk Milli maçın. Rakip, Norveç. Oda arkadaşımsın. Belki hayatta en çok konuştuğun anlar benim yanımda olduğun anlardı ama o gün de az konuşmuştun. Nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun, adın her anıldığında cümlenin bir yerinde mutlaka "iyi adam" kelimesi geçecek. Biliyorum, hangi işi yaparsan en iyisini yaparsın. Bize yaşattığın her güzel an için, abiliğin için çok teşekkür ederim. Hayatının yeni sayfası, öncekiler gibi başarılarla dolsun. Kucağımıza doğan çocuklarınla, eşinle mutlu ve huzurlu bir hayat senin olsun. Geride kalan her şeyi zaten başarırsın... Kardeşin."

Arda Turan'dan Hakan Balta İçin Veda Mesajı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/arda-turandan-hakan-balta-icin-veda-mesaji-74ae92.jpg" alt=""/>

Arda Turan'dan Hakan Balta İçin Veda Mesajı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/arda-turandan-hakan-balta-icin-veda-mesaji-1b2c66.jpg" alt=""/>

Arda Turan'dan Hakan Balta İçin Veda Mesajı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/arda-turandan-hakan-balta-icin-veda-mesaji-f825d6.jpg" alt=""/>