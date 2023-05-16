Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'da hayal kırıklığı
Arda Turan, Eyüpspor'un başında çıktığı 4'üncü maçtan da hezimete uğradı.
TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başında 4'üncü maçına çıkan Teknik Direktör Arda Turan, yine hüsran yaşadı. Boluspor, Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Galibiyet yok
Arda Turan'ın takımı Eyüpspor bu maçlarda 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Pendikspor ve Tuzlaspor ile berabere kaldılar, Göztepe ve Boluspor'a kaybettiler.
1 gol atabildiler
İstanbul ekibi, Arda Turan yönetiminde oynadığı 4 karşılaşmada yalnızca Pendikspor'a gol atabildi.
Arda Turan'ın yönetimindeki maçlar
Göztepe 1-0 Eyüpspor
Eyüpspor 1-1 Pendikspor
Tuzlaspor 0-0 Eyüpspor
Boluspor 2-0 Eyüpspor
ÖNE ÇIKAN VİDEO