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Spor Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'da hayal kırıklığı
Spor

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'da hayal kırıklığı

Yeniakit Publisher
2023-05-16 19:58:00 -
Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'da hayal kırıklığı

Arda Turan, Eyüpspor'un başında çıktığı 4'üncü maçtan da hezimete uğradı.

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başında 4'üncü maçına çıkan Teknik Direktör Arda Turan, yine hüsran yaşadı. Boluspor, Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Galibiyet yok

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor bu maçlarda 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Pendikspor ve Tuzlaspor ile berabere kaldılar, Göztepe ve Boluspor'a kaybettiler.

1 gol atabildiler

İstanbul ekibi, Arda Turan yönetiminde oynadığı 4 karşılaşmada yalnızca Pendikspor'a gol atabildi.

Arda Turan'ın yönetimindeki maçlar

Göztepe 1-0 Eyüpspor
Eyüpspor 1-1 Pendikspor
Tuzlaspor 0-0 Eyüpspor
Boluspor 2-0 Eyüpspor
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