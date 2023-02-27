Arda Turan'a şok suçlama! Bu gerçekten doğru mu? Yer yerinden oynayacak

Son olarak Galatasaray'da forma giyen ve Eylül ayında futbola veda Arda Turan'a şok bir suçlama iddiası gündeme geldi. 36 yaşındaki eski yıldız oyuncunun İspanya'da mahkemeye çıkma ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Vergi kaçırma suçlaması yapıldı

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan hakkında vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açıldığı ifade edildi.

828 bin Euro borç

Gelirlerini doğru ve şeffaf bir şekilde vergilendirmediği iddiasıyla toplamda 828 bin Euro borcu olduğu ifade edilen Arda Turan'ın iki farklı suç işlediği yazıldı.



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