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Arda Turan'a bir üzücü haber daha!

Süper Ligde Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Arda bu maçta da oyuna girerken protestolarla karşılaştı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 22:03
Arda Turan'a bir üzücü haber daha!

Haftaya lider olarak giren İstanbul ekibi, Rize'de maçı 2-1 kazanarak liderliğini de sürdürdü. Maç öncesi Başakşehir'de Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşılaşmaya yedek soyunarak başladı.

Sanatçı Berkay Şahin'le yaşadıklarının ardından ülke gündeminden düşmeyen Arda Turan bir protesto daha yaşadı.66. dakikada oyuna giren Başakşehirli futbolcu, ıslıklanarak ve yuhalanarak protesto edildi.

Arda, iki hafta önceki Konyaspor maçında da seyirciden tepki görmüştü. Maçta yaşanan bir diğer olaysa sakatlıktan dönen Emre Belözoğlu'nun oyuna girmesi oldu.38 yaşındaki oyuncu, 75. dakikada Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna girdi ve kaptanlık pazubandını koluna taktı. Öte yandan Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak üst üste 4. maçını kazandı.Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı ve Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. 8 puanda kalan Çaykur Rizespor ise ligde son sırada yer alıyor.








Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:03
  1. Rize
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. arda turan
  5. başakşehir

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