Arda Turan'a bir şok daha! Oyuna girer girmez...

Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçın 66. dakikasında oyuna dahil olan Arda Turan, Çaykur Rizespor taraftarlarının ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Bu sezon ikinci kez oynama şansı bulan Arda Turan, ıslıklar eşliğinde oyuna dahil oldu. Karıştığı skandallar nedeniyle kamuoyundan yoğun tepki alan Arda Turan, 10. haftada oynanan Atiker Konyaspor maçında da oyuna girerken aynı tepkiyle karşılaşmıştı.