Arda Turan'a bir şok daha! Oyuna girer girmez...
Karıştığı skandallar nedeniyle gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Arda Turan, Süper Lig'in 12. haftasındaki Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçında rakip takımın taraftarının yoğun protestosuna maruz kaldı.10 Kasım 2018 Cumartesi 20:49
Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçın 66. dakikasında oyuna dahil olan Arda Turan, Çaykur Rizespor taraftarlarının ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
Bu sezon ikinci kez oynama şansı bulan Arda Turan, ıslıklar eşliğinde oyuna dahil oldu. Karıştığı skandallar nedeniyle kamuoyundan yoğun tepki alan Arda Turan, 10. haftada oynanan Atiker Konyaspor maçında da oyuna girerken aynı tepkiyle karşılaşmıştı.
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