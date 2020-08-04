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Spor

Arda Turan transferinde sona gelindi

Adı Galatasaray ile anılan Arda Turan boş kağıda bile imza atmaya hazır. Bu transferi Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 09:44:00 -
Arda Turan transferinde sona gelindi

Galatasaray’da geri dönmesi gündemde olan Arda Turan’ın boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin ise tecrübeli futbolcunun bu jestine, maç başı teklifini yüksek tutarak yanıt vermeye hazır olduğu belirtildi.

Bu rakamın da 200 bin lira olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray’ın Arda Turan transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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