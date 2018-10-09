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Arda Turan tekrar dönüyor

Süper Lig 2017-2018 sezonunda Sivasspor maçında kırmızı kart görüp 10 maç ceza alan Arda Turan, cezasını tamamladı.

09 Ekim 2018 Salı 19:31
Arda Turan tekrar dönüyor

Arda Turan, cezasını tamamladı. Arda, Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde 20 Ekim'de oynanacak Kayserispor maçında görev yapabilecek.

Abdullah Avcı'nın Arda'nın uzun süredir oynamaması nedeniyle oyuncuya ilk 11'de şans vermesi beklenmiyor.  Arda Turan, Sivasspor maçından kart gördükten sonra geçen sezon Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında, bu sezon ise Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, BB Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında görev yapmamıştı. 

Bu süreçte sakatlıklarla boğuşan ve tam olarak iyileşen Arda’nın da milli arayı çok iyi değerlendirip hazır bir şekilde dönmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının izin yapmasına rağmen ekstra idmanlar yaparak eksiklerini gidermeye çalışıyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:31
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Malatya
  4. Kayseri
  5. Erzurum
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. arda turan
  9. abdullah avcı

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