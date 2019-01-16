Arda Turan, sahaya çıktığına pişman oldu
Süper Lig'in ilk yarısını zirvede kapatan Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, Hatayspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Hataysporlu taraftarlar tarafından ıslıklandı.16 Ocak 2019 Çarşamba 20:41
Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 1. Lig ekibi Hatayspor'u sahasında konuk etti.
Arda Turan, karşılaşmanın 63. dakikasında Elia'nın yerine oyuna girdi. Hataysporlu taraftarlar tecrübeli oyuncuyu, oyuna girdiği andan itibaren ıslıklamaya başladı.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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