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Spor Arda Kardeşler kimdir kaç yaşında? Arda Kardeşler kariyeri ne iş yapıyor?
Spor

Arda Kardeşler kimdir kaç yaşında? Arda Kardeşler kariyeri ne iş yapıyor?

Süper Lig'in 36.haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Arda Kardeşlerin para atışına ilişkin TFF soruşturma başlattı. Peki, Arda Kardeşler kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-05-09 15:08:00 -
Arda Kardeşler kimdir kaç yaşında? Arda Kardeşler kariyeri ne iş yapıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi 'Arda Kardeşler kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Arda Kardeşler kimdir kaç yaşında? Arda Kardeşler kariyeri ne iş yapıyor?

Arda Kardeşler 3 Ocak 1988'de Bursa'da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Arda Kardeşler hakemlik kariyerine 2009 yılında başladı. Bursasporlu eski milli kaleci Eser Kardeşler'in oğlu, Trabzonsporlu kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Arda Kardeşler ilk profesyonel maçını 1 Eylül 2013'de yönetti. Arda Kardeşler'in Süper Lig kariyeri ise 2015-2016 sezonunda başlamıştır.

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