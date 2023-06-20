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Sosyal Medya Arda Güler'in muhteşem golünün kale arkası görüntüsü!
Sosyal Medya

Arda Güler'in muhteşem golünün kale arkası görüntüsü!

Yeniakit Publisher
2023-06-20 17:32:00 - 2023-06-20 17:55:09

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in Galler'e attığı gol günün en çok konuşulanlarından oldu.

Milli Takım'da ilk golünü kaydeden Arda Güler, attığı müthiş golle geceye damga vuran isim oldu. 18 yaşındaki genç yıldız bu golle yeniden Avrupa takımlarının iştahını kabarttı

Arda Güler maç sonunda şöyle konuştu: Çok mutluyum galibiyet için. Milli Takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu. Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu an galibiyet ve golden başka bir şey düşünmüyorum.

Arda Güler'in golünün kale arkası görüntüsü ise günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

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