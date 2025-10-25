Arda Güler’in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Real Madrid’in Juventus’u 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında “maçın oyuncusu” seçilen Arda Güler, yalnızca performansıyla değil, maç sonrası sergilediği davranışıyla da gündeme damga vurdu.

Genç yıldızın sahadan çıkarken İspanyol polisine uzattığı el, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve İspanya basınında geniş yer buldu.

Maçta etkili bir oyun ortaya koyan Arda Güler, oyundan alındıktan sonra takım arkadaşları ve teknik ekiple tek tek tokalaşırken, yedek kulübesi yakınında oturan iki polis memuruna da elini uzatarak tokalaştı. Bu zarif hareket, televizyonda yayınlanmamış olmasına rağmen sosyal medyaya yansıdıktan sonra kısa sürede viral oldu.

İspanyol basını, “Arda Güler’in televizyonda görünmeyen anı” başlığıyla paylaştığı haberde genç futbolcunun centilmenliğini övdü. Gazeteler, “Saha içinde olduğu kadar saha dışında da olgun, saygılı ve örnek bir genç” ifadeleriyle Arda’nın davranışını manşetlerine taşıdı.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Arda Güler’in bu jestini “mütevazılığın ve saygının simgesi” olarak yorumladı. İspanyol taraftarlar, “Farklı bir çocuk bu Arda” ifadeleriyle genç futbolcuya övgüler yağdırdı.